Жизнь инженера, упавшего в бассейн реактора на АЭС в США, вне опасности

Инженер упал в бассейн реактора на АЭС в Сан-Онофре (SONGS) в американском штате Калифорния, пишет в субботу информационное издание Global Post. По данным издания, инженер свалился в резервуар с "тяжелой водой" во время проведения работ по откачке высокорадиоактивного урана, который скопился на дне реакторного бассейна.

По словам представителя оператора АЭС компании Edison Гила Александера, инженер не подвергся сильному воздействию радиации.

"На нем была вся необходимая для безопасности одежда, включая спасательный жилет. Он прошел немедленное медицинское обследование", - сказал Александер.

Пострадавший, который считается опытным специалистом на АЭС, прошел после инцидента процедуру дезинфекции. На данный момент врачи выясняют, попали ли опасные элементы в организм сотрудника.

Руководство компании-оператора обсуждает введение дополнительных процедур для безопасности во время работ у энергоблоков. В частности, работников могут обязать прикреплять страховочные тросы, чтобы не допустить аналогичные падения, отмечает издание.

Единственный работавший реактор SONGS на третьем энергоблоке был отключен 31 января в связи с утечкой в системе очистки охлаждающей воды. В настоящей момент на АЭС проводятся работы по поиску и устранению утечки. По данным Edison, работы могут занять несколько дней.

Всего на АЭС SONGS, введенной в эксплуатацию в 1968 году, было три реактора. Первый энергоблок был выведен из эксплуатации в 1992 году - сооружение используется как дополнительный резервуар для отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Энергоблок номер 2 был ранее отключен для ремонтно-профилактических работ.

На АЭС в ноябре 2011 года уже происходил аналогичный инцидент с утечкой в системе охлаждения. Поломку устранили спустя три часа после обнаружения места утечки.